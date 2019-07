Dois incêndios são registrados em Fortaleza durante a madrugada

Dois incêndios foram registrados em Fortaleza na madrugada desta terça-feira (16). Os locais atingidos pelo fogo foram uma borracharia localizada no Centro e o quarto de um hospital psiquiátrico no Benfica.

Conforme o capitão Gadelha, do Corpo de Bombeiros, no estabelecimento comercial localizado na Rua Clarindo de Queiroz o fogo atingiu um compartimento. A suspeita dos bombeiros é que tenha sido causado por um aparelho eletrônico.

No Hospital Nosso Lar, na Avenida Carapinima, as chamas tiveram início em um colchão, mas foram controladas pelos funcionários do local. Segundo um deles, três pacientes estavam no local no momento do incêndio.

De acordo com os bombeiros, não houve feridos nos incêndios.