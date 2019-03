Dois homens são presos com cinco armas de fogo em Caucaia 

Dois homens são presos com armas de fogo em Iparana, no município de Caucaia, Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). A polícia recebeu informações de que a dupla tinha como objetivo de executar desafetos que estavam em um imóvel na Rua São José, local onde foram capturados.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), Claudinei da Silva Sousa, de 24 anos, e Francisco Lindolfo de Souza, 26, teriam saído do bairro Quintino Cunha, em Fortaleza, em direção ao bairro Parque Soledade, em Caucaia. Equipes do Comando de Policiamento de Rondas e Ações Intensivas e Ostensivas (CPRaio) saíram em diligência em buscas dos suspeitos.

Eles encontrados na Rua São José, já no município de Caucaia. Ao avistarem os agentes de segurança, um dos suspeitos tentou fugir, enquanto um outro sacou uma arma para atirar contra a polícia. No entanto, Claudinei da Silva foi rendido pelos PMs. Ele estava com quatro revólveres calibre 38 e 27 munições dentro de uma mochila.

Logo em seguida, após sair uma perseguição, a polícia capturou Francisco Lindolfo, com um revólver calibre 38. Ao todo, cinco armas foram apreendidas.

Os dois foram encaminhados para a Delegacia Metropolitana de Caucaia e autuados em flagrante por porte ilegal de arma de fogo e na Lei de Organização Criminosa, sob suspeita de integrarem uma facção criminosa. Claudinei da Silva já tinha passagem por receptação. Já Francisco Lindolfo respondia tinha antecedentes por homicídio, tentativa de homicídio e dano.

A Polícia Civil investiga a informação de que eles iriam executar rivais e se a dupla é participou de outras ações criminosas na Capital e RMF.