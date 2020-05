Dois homens são executados a tiros em Aracati

A Polícia Civil registrou um duplo homicídio na noite desta terça-feira (19) na cidade de Aracati, a 150 km de Fortaleza. De acordo com informações da Secretaria da Segurança Pública (SSPDS), equipes da Polícia Militar foram chamadas para atender uma ocorrência de duplo homicídio na Travessa São Pedro, perto de uma escola do município.

Segundo a SSPDS, dois homens, ainda não identificados foram encontrados mortos. Equipes da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) também estiveram no local e realizaram os primeiros procedimentos sobre o fato. Um inquérito policial foi instaurado na Delegacia Regional de Aracati, que apura as circunstâncias do crime.

Denúncias

A população pode contribuir com as investigações repassando informações que possam auxiliar os trabalhos policiais. As denúncias podem ser feitas pelo número 181, o Disque-Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS); ou ainda para o telefone (88) 3446-2601, da Delegacia Regional de Aracati.