Dois homens e um adolescente de 16 anos são capturados após assalto a ônibus no Tabapuá

Dois homens foram presos e um adolescente de 16 anos apreendido suspeitos de assaltar um ônibus do transporte público no bairro Tabapuá, em Caucaia, na noite desta quarta-feira (20). O trio foi capturado logo após a ação, nas proximidades da Lagoa do Tabapuá.

Com eles, a polícia apreendeu um revólver, 15 celulares, R$ 247,55 em espécie, um relógio de pulso e uma mochila.

Os adultos foram identificados como Paulo Henrique Maciel Fernandes (30), com passagem na polícia por roubo; e Rafael da Silva Gomes (27), com antecedentes por roubo, crime contra a administração pública e furto, e com um mandado de prisão em aberto contra si.

Os três foram conduzidos para a Delegacia Metropolitana de Caucaia.

Contra o adolescente foi registrado ato infracional por roubo. Já Paulo Henrique e Rafael da Silva foram autuados em flagrante por roubo e corrupção de menores.