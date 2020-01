Dois estudantes estão entre os feridos no tiroteio em quadra de escola no José Walter

Dois dos três jovens que foram baleados na noite desta quarta-feira (16) na quadra de uma escola no bairro José Walter são estudantes da instituição de ensino. Eles participavam de um jogo de futebol desenvolvido e mantido por um projeto da Igreja Evangélica Assembleia de Deus. A outra vítima é uma adolescente que assistia ao jogo.

Em nota, Centro Educacional Doris Johnson, onde ocorreu o tiroteio, informou que o que aconteceu na escola "trata-se de um caso isolado". A direção do colégio comunicou que as vítimas "não foram feridas gravemente e todos estão se recuperando do ocorrido, já tendo sido submetidos a procedimentos médicos e aguardando alta do hospital".

O caso aconteceu por volta das 19h30 e foi registrado por câmeras de segurança. Um vídeo registrado por câmeras de segurança mostra o momento em que um grupo de pessoas está assistindo a uma partida de futebol quando os suspeitos atiram e tem início uma correria.

Os criminosos chegam a correr em direção uma das vítimas. Após o crime, a dupla, que estava usando capacetes para cobrir o rosto, conseguiu fugir.

Após o tiroteio, os três adolescentes foram socorridos por moradores e levados para o Hospital Distrital Gonzaga Mota do José Walter, o Gonzaguinha José Walter. Horas depois, duas ambulâncias do Samu fizeram a transferência dos dois rapazes para o Instituto Doutor José Frota (IJF), no Centro.

O Sistema Verdes Mares entrou em contato com a Secretaria da Segurança Pública do Ceará, mas a pasta ainda não se posicionou sobre o ocorrido.

O colégio comunicou que as imagens foram entregues à polícia para auxiliar na identificação dos suspeitos. A escola também cobrou um reforço na segurança do bairro.