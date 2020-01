Três adolescentes são baleados após dupla armada invadir quadra de escola particular no José Walter

Três adolescentes foram baleados após uma dupla armada invadir a quadra de uma escola particular na avenida Bernardo Manuel, no bairro José Walter, em Fortaleza, na noite desta quarta-feira (15). O caso aconteceu por volta das 19h30 e foi registrado por câmeras de segurança.

No vídeo, um grupo de pessoas está assistindo a uma partida de futebol quando os suspeitos atiram e tem início uma correria. Os criminosos chegam a correr em direção uma das vítimas. Após o crime, a dupla, que estava usando capacetes para cobrir o rosto, conseguiu fugir.

O alvo dos suspeitos seria um jovem de 17 anos, que ficou ferido. Um adolescente de 15 anos e uma garota de 14 anos também foram atingidos pelos tiros.

Segundo testemunhas, os três adolescentes foram socorridos por moradores e levados para o Hospital Distrital Gonzaga Mota do José Walter, o Gonzaguinha José Walter. Horas depois, duas ambulâncias do Samu fizeram a transferência dos dois rapazes para o Instituto Doutor José Frota (IJF), no Centro.

De acordo com um funcionário do colégio, as dependências da entidade haviam sido disponibilizadas para a prática de atividades apoiadas pela igreja que faz parte da escola. As vítimas não são alunos da unidade de ensino.



A polícia realiza buscas na região para tentar capturar o dois suspeitos. O caso será investigado.