Dois corpos do sexo feminino foram encontrados perto de um riacho no bairro José Walter, em Fortaleza, na manhã deste domingo (10), no cruzamento da Avenida I com rua H.

Segundo nota da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), os corpos, ainda não identificados, apresentavam lesões de arma de fogo. Policiais foram ao local fazer os primeiros levantamentos do caso.

O crime será investigado pela 9ª Delegacia do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).