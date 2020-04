Dois cadáveres de homens não identificados são encontrados na Praia do Futuro e Vila do Mar

A polícia encontrou dois cadáveres de homens ainda não identificados em praias de Fortaleza nesta sexta-feira (3). Um deles estava desmembrado nas areias da praia do Vila do Mar, na Barra do Ceará, segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS).

Partes do corpo do homem foram enterradas e resgatadas por uma equipe de Salvamento do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBMCE), no Vila do Mar. Somente com o laudo cadavérico será possível afirmar a causa da morte, informou a SSPDS.

Já o segundo corpo foi encontrado na Praia do Futuro, com lesões na cabeça, segundo a secretaria. A Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) esteve no local. A polícia não deu mais detalhes sobre esse caso.

Os dois casos estão sob investigação no Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).