Discussão durante bebedeira deixa homem ferido com facada no bairro Itaoca

Uma discussão durante uma bebedeira deixou um homem de 37 anos, identificado como José Wellington Ângelo de Sousa, ferido na Rua Outono, no bairro Itaoca, em Fortaleza, na madrugada deste sábado (4).

Conforme a Polícia Militar, a vítima foi atacada na calçada da residência onde mora. Socorristas voluntários e uma ambulância do Samu participaram do socorro ao homem, ferido com golpes de faca no peito. Ele foi encaminhado para um hospital.

A polícia identificou o agressor e realiza buscas para tentar capturá-lo. José Wellington tem antecedentes criminais por homicídio. Não há informações sobre a motivação do crime, uma das suspeitas da polícia é que o crime tenha relação com acerto de contas.