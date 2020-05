Delegacias são fechadas em Tamboril e Monsenhor Tabosa após escrivã testar positivo para Covid-19 

As delegacias dos município de Tamboril e Monsenhor Tabosa serão fechadas provisoriamente por sete dias, a partir desta quarta-feira (20), após uma escrivã ser diagnosticada com a Covid-19. A informação foi confirmada pela Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE), por meio do Departamento de Polícia Judiciário do Interior Norte (DPJI Norte).

Conforme a última atualização da plataforma IntegraSUS, da Secretariada Saúde, às 12h28, Tamboril registrou 11 casos confirmados e um óbito pelo novo coronavírus. Já Monsenhor Tabosa tem 22 pessoas infectadas e quatro mortes pela doença.

As duas unidades só deverão reabrir no dia 27 de maio. Porém, esse prazo poderá ser prorrogado caso a Secretaria de Saúde ache necessário. A população que precisa de atendimento, durante esse período, deverá procurar a Delegacia Regional de Crateús ou, no caso de Boletim de Ocorrência, fazer o registro no site da Delegacia Eletrônica.

Segundo o DPJI, a funcionária é escrivã titular de Tamboril. A mulher teve contato com os funcionários da unidade de Monsenhor Tabosa, após atender dois procedimentos.

A Secretaria de Saúde foi comunicada sobre o caso da escrivã e todos os profissionais das duas delegacias passarão pela testagem do novo coronavírus nesta quarta (20), em hospitais dos municípios.