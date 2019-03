Um defensor público estadual foi conduzido ao 2º Distrito Policial pela Polícia Militar, após se envolver em um acidente de trânsito e discutir com PMs. O caso foi registrado na madrugada deste domingo (10), no Bairro Aldeota, em Fortaleza.

Um motorista procurou uma equipe da Polícia Militar que trafegava na área para informar que um carro havia colidido contra o veículo dele na Avenida Senador Virgílio Távora e o condutor se negado a resolver a situação no local, segundo a Secretaria da Segurança Pública. Quando a equipe da PM se aproximou do ponto da ocorrência, o condutor que provocou a batida, um defensor público, fugiu, chegando a dirigir por seis quarteirões na contramão até ser abordado pelos policiais.

Segundo testemunhas, o defensor apresentava sinais de embriaguez. Um vídeo gravado no local mostra o homem com dificuldade de se equilibrar enquanto fala com os PMs.

Defensor público se envolve em colisão no trânsito, é perseguido pela polícia e levado a delegacia pic.twitter.com/gKKk3kQAt3 — Diário do Nordeste (@diarioonline) 10 de março de 2019

Desacato e crime de trânsito

Após a abordagem, o defensor público Cláudio Plutarco Nogueira Júnior foi encaminhado à delegacia por ter cometido desacato contra os policiais e também por crime de trânsito. Ele foi conduzido à Perícia Forense para fazer um exame de alcoolemia, mas se recusou a realizar o teste. Conforme previsto na Constituição Estadual, segundo a secretaria, membros da Defensoria Pública possuem foro privilegiado e o servidor só poderia ficar preso em caso de crime inafiançável.

Ainda de acordo com a secretaria, a Polícia Civil emitiu um ofício e encaminhou a ocorrência ao Tribunal de Justiça do Estado do Ceará (TJ-CE), onde a ocorrência ainda está em andamento e aguarda a análise do desembargador de plantão.

A Associação das Defensoras e Defensores Públicos do Estado do Ceará (Adpec), disse que, atendendo as suas premissas para com os associados, vai prestar a defesa jurídica ao defensor público que se envolveu no acidente de trânsito, sem vítimas, e informou que são apuradas as responsabilidades do ocorrido.