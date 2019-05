Decretada a prisão temporária do suspeito de matar transexual a pauladas em São Paulo

Foi decretada nesta terça-feira (7), pela Justiça de São Paulo, a prisão temporária por cinco dias de Jonatas Araújo dos Santos, de 25 anos, suspeito de ter assassinado a pauladas a transexual cearense Larissa Rodrigues da Silva, 21 anos.

O crime ocorreu na noite do último sábado (4), na Alameda Tacaúnas, Zona Sul de São Paulo.

A juiza Tamara Priscila Toci afirmou em sua decisão que "a finalidade da chamada prisão temporária é auxiliar na conclusão das investigações policiais. No caso, a prisão do investigado se mostra imprescindível para término das investigações, sendo necessária a medida para realização dos demais atos de polícia judiciária para conclusão da investigação e apuração de todas as circunstâncias do grave delito".

No início da noite desta segunda-feira (6), o suspeito se apresentou à delegacia e alegou que praticou o crime em legítima defesa. A polícia está buscando imagens de câmeras de segurança para saber como aconteceu o crime.

O caso foi registrado no 27º DP, no Campo Belo, como homicídio. Se a prisão for decretada pela Justiça, o suspeito será encaminhado para o 2º DP, do Bom Retiro.

O corpo de Larissa foi trazido de São Paulo para Fortaleza ainda na segunda-feira (6) para ser velado e enterrado nesta terça (7).