Cunhado de ex-vereadora cearense morta por grupo armado sofre tentativa de homicídio no Piauí

O cunhado da ex-vereadora cearense, Jucely Alves Arrais, de 36 anos, assassinada em casa a tiros, em 2017, sofreu uma tentativa de homicídio nesse sábado (28), em Pio IX, no Piauí. De acordo com a Delegacia Municipal de Pio IX, Francisco Roberlandio de Sousa foi abordado por um grupo armado ao sair de um hospital da cidade. Na última sexta-feira (27), imagens do momento da execução da ex-parlamentar foram divulgadas pela primeira vez.

De acordo com a delegacia de Pio IX, Francisco Roberlandio teria ido a uma unidade hospitalar da cidade na manhã de sábado por estar doente. Ao sair do local, a vítima, que estava conduzindo um veículo modelo Toyota Hilux, blindado, junto à esposa, pediu para a mulher assumir o volante. Logo após, um grupo armado, conduzindo um automóvel Fiat Strada, de cor branca, abordou o casal, alvejando, com diversos disparos, o carro da vítima.

Conforme a delegacia, o grupo conseguiu fugir após o ataque e ninguém ficou ferido durante a ação. Foi informado ainda que um Boletim de Ocorrência (B.O.) foi registrado e que Francisco prestou depoimento. Segundo a Polícia, imagens das câmeras de videomonitoramento da cidade estão sendo verificadas para identificar a placa do automóvel utilizado na ocorrência.

Nessa sexta-feira (27), vieram a público imagens do momento do assassinato de Jucely Alves. A ex-parlamentar foi executada a tiros em fevereiro de 2017, na própria residência, na localidade de Bom Nome, no município de Aiuaba, interior do Ceará, por, também, um grupo armado.

Na ocasião, as câmeras de segurança da casa da ex-vereadora registraram os suspeitos indo em direção ao endereço da vítima e se dirigindo ao interior do imóvel. O grupo, utilizando colete à prova de balas e portando armas de fogo, realizam disparos contra a residência de Jucely, que foi atingida. A ex-vereadora chegou a ser encaminhada para um hospital do município, mas não resistiu aos ferimentos.

Homicídios na família

Além de Francisco, outros familiares da ex-parlamentar já sofreram com a violência armada. Em setembro de 2016, José Valmir, um outro cunhado de Jucely e também vereador de Aiuaba, foi morto a tiros de arma de fogo, durante a campanha eleitoral, após participar de um comício no distrito de São Nicolau.

Em janeiro de 2017, o irmão da parlamentar, identificado como Jeleudy Arrais, foi assassinado no município Pio IX, no Piauí. Em março, no mês seguinte à morte da ex-vereadora, o marido dela, identificado como Josa Arrais, foi morto no bairro Bela Vista.

Em nota, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que a Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) investiga os assassinatos envolvendo os vereadores de Aiuaba e os parentes destes e que duas pessoas foram presas por, no mínimo, duas mortes, mas afirmou que outras informações não podem ser repassadas para não comprometer o andamento das investigações.

Neste mês, na última terça-feira (24), um outro caso de execução envolvendo políticos do Ceará aconteceu no Estado. O prefeito de Granjeiro, João Gregório Neto (PDT), assassinado enquanto caminhava próximo a um açude do município de Cariri. A Polícia afirmou que dentre as linhas de investigação estão a atuação política da vítima na região e crime passional. Até o momento, nenhum suspeito foi preso.