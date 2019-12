Criminosos derrubam antena transmissora de rádio na cidade de Choró

Criminosos derrubaram uma antena transmissora de uma rádio localizada no centro de Choró, interior do Ceará, na madrugada desta terça-feira (3). O diretor da emissora acredita que o caso tenha acontecido por motivações políticas. A Polícia foi acionada e ninguém ficou ferido.

Segundo Marcolino Borges, diretor da FM Aliança, os criminosos usaram dinamites para destruir o equipamento que chegou a pegar fogo.O estúdio fica em outro ponto da cidade e não foi atingido.

Uma fonte da Polícia Militar confirmou que a antena foi derrubada, mas apenas a perícia vai poder confirmar o que foi usado para destruir o equipamento. A área precisou ser isolada por agentes.

O diretor da rádio também afirmou que recebe ameaças através de ligações. "Eu sempre venho recebendo ameaças", acrescentou.

Prejuízo

Por telefone o diretor da rádio disse que o prejuízo com a destruição foi no minimo de R$ 25 mil. Ele disse que a emissora é comunitária e tem 12 colaboradores. Afirmou também que funciona desde 2005 e que obteve a concessão em outubro do ano passado.

A antena ficava em um terreno em uma área perto de residências. O diretor afirmou que foi avisado do caso por um dos moradores que ouviu o barulho da explosão."Um dos proprietários da residência onde fica a torre chamou todo mundo. Acordaram, mas não viram ninguém porque estava tudo escuro, era 1h50. Ele disse que viu fogo", disse Borges.