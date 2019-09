Crianças e jovens são assaltadas por grupo armado em praça de Monsenhor Tabosa, no Ceará

Uma dupla armada assaltou crianças e adolescentes em uma praça pública no distrito de Barreiros, na cidade de Monsenhor Tabosa, no Ceará, por volta das 20h40 desta quinta-feira (12). Os suspeitos fugiram do local, após o crime, atirando pra cima.

Segundo a polícia, os assaltantes chegaram ao local em uma moto e ameaçaram as vítimas com armas de fogo. Os suspeitos roubaram três aparelhos celulares e depois fugiram do local.

Em nota, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que a Polícia Militar faz buscas para localizar e prender os autores do crime.