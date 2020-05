Covid-19: sistema penitenciário cearense já produziu 25 mil máscaras de proteção

Internos e internas do sistema penitenciário cearense já produziram 25 mil máscaras de proteção, para serem utilizadas no combate ao novo coronavírus, de acordo com a Secretaria da Administração Penitenciária (SAP).

A Pasta informa que as máscaras são produzidas por 52 detentos que foram capacitados pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) e que serão utilizadas em 30 unidades prisionais do Estado.

Segundo o titular da SAP, Mauro Albuquerque, o objetivo da Secretaria é produzir 150 mil máscaras. “Já temos 6 unidades prisionais em plena operação na produção das máscaras. Hoje o Estado do Ceará sai na frente e garante máscaras de proteção a todos os presos que saem para o banho de sol, além da proteção dos nossos servidores. Em breve chegaremos a 150 mil unidades produzidas e manteremos como uma política permanente do sistema. Esse trabalho é possível com o firme apoio da Cruz Vermelha, do Senai e as empresas que fizeram doação de matéria-prima”, afirma.

Detenta da Cadeia Pública do Crato, Adriana Moraes destaca a importância do trabalho: “Para nós esse projeto chegou num momento oportuno. Nessa situação crítica de pandemia, a produção de máscaras é muito importante. Uma das coisas que nos deixa mais felizes é saber que ajudamos as pessoas da cadeia do Crato e as pessoas de outras unidades”.

Foto: Divulgação/SAP

Presídios têm mais de 180 casos de Covid-19

Até a semana passada, o sistema penitenciário cearense tinha pelo menos 182 casos de Covid-19, sendo 130 agentes penitenciários e 52 presos (28 mulheres e 24 homens), conforme informações do Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE). A SAP não divulgou os números.

Mesmo com 28 casos da doença registrados, o Instituto Penal Feminino Desembargadora Auri Moura Costa (IPF), localizado na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), recebeu 51 detentas oriundas da Unidade Prisional de Sobral. A Secretaria da Administração Penitenciária informou que "não fornece detalhes sobre transferência de internos ou internas dentro do sistema prisional, por questão estratégica de segurança".