O corpo de uma mulher foi encontrado na via férrea no bairro Conjunto Ceará, na madrugada deste sábado (25).

Conforme a Polícia Militar, a vítima apresentava perfurações de tiros. Cerca de quatro disparos foram ouvidos por testemunhas momentos antes do corpo ser encontrado.

Policiais do 17º Batalhão, da região do Conjunto Ceará, e do 12º Batalhão, de Caucaia, estiveram no local.

O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) irá investigar o caso.