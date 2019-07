Corpo de homem é arrastado e abandonado em rua no Vila Velha

O corpo de um homem foi abandonado na Travessa Manoel Marques, no Vila Velha, na tarde deste sábado (6).

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), informações colhidas no local do crime apontam que a vítima foi arrastada até aTravessa Manoel Marques, onde foi localizada por populares.

O homem estava sem identificação e apresentava lesões provocadas por instrumento contundente.

A 8ª Delegacia do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) irá investigar o caso.

A Polícia Civil ressalta que a população pode contribuir repassando informações que possam auxiliar nas investigações. O sigilo e o anonimato são garantidos.

As denúncias podem ser feitas pelo número 181, o Disque-Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), para o ‪‪(85) 3257-4807‬‬, do DHPP, ou ainda para o número ‪‪‪(85) ‪99111-7498‬‬, que é o WhatsApp do Departamento, por onde podem ser feitas denúncias via mensagem. O sigilo e o anonimato são garantidos.