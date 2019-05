Corpo de homem assassinado é encontrado com cadeado na boca em Morada Nova

Um homem de 51 anos, identificado como José Elisaldo da Silva, foi assassinado a tiros na manhã desta sexta-feira (10) em Morada Nova, no Ceará. De acordo com informações da polícia, o corpo da vítima foi encontrado com um cadeado na boca em uma estrada carroçal na localidade de Uiraponga, zona rural do município.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), a vítima não tinha antecedentes criminais.

A Polícia Militar (PMCE) e a Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) foram acionadas para o local e estão em diligências para capturar e prender o autor do crime.