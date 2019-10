Confusão é registrada após jogo do Fortaleza x Grêmio na Avenida Oliveira Paiva

Uma confusão foi registrada após o término do jogo entre Fortaleza x Grêmio na Avenida Oliveira Paiva, no Bairro Cidade dos Funcionários, durante a noite deste sábado (19). De acordo com a Polícia Militar, um torcedor ficou ferido e outros 12 foram capturados.

Segundo um policial militar que atendeu a ocorrência, torcedores do Fortaleza estavam voltando para casa após o jogo quando se encontraram com um grupo rival. Houve briga próximo ao viaduto sobre a Avenida Oliveira Paiva.

Um dos envolvidos na confusão foi atingido por pedaços de madeira e pedra. O homem que saiu com muitos ferimentos foi socorrido e levado para uma unidade hospitalar.

Pelo menos 9 torcedores foram presos e levados para o 13º Distrito Policial. Três adolescentes foram apreendidos e encaminhados para a Delegacia da Criança e do Adolescente.

Equipes da Polícia Militar e homens do Raio com apoio de um helicóptero da Coordenadoria Integrada de Operações Aéreas (Ciopaer) foram acionados e conseguiram intervir na briga.