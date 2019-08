Confronto em praça na Jacarecanga deixa adolescente ferido e quatro pessoas presas

Um confronto entre grupos rivais em uma praça na Avenida Filomeno Gomes, no bairro Jacarecanga, terminou com quatro homens presos e um adolescente ferido na noite desta terça-feira (13).

Conforme a Polícia Militar (PM), os agentes foram acionados após cerca de 20 pessoas se reunirem no local e começarem uma confusão com pedaços de madeira e pedras. Testemunhas relataram para os policiais que os suspeitos chegaram a usar armas de fogo e atiraram na via.

Segundo a PM, um jovem de 16 anos foi socorrido com vários ferimentos pelo corpo. A vítima foi levada por uma ambulância do Samu para o Instituto Doutor José Frota (IJF), no Centro.

Quatro suspeitos, que não tiveram as identidades divulgadas, foram levados para o 34º Distrito Policial, onde foram ouvidos e autuados por tentativa de homicídio.

Ainda de acordo com a PM, um adolescente de 17 anos chegou a ser apreendido e encaminhado para a Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA), mas foi liberado após ser ouvido pelo delegado plantonista. As outras pessoas envolvidas na confusão conseguiram fugir.