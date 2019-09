Condenado por financiar tráfico no DF é preso pela Polícia Federal em Fortaleza

A Polícia Federal (PF) prendeu na tarde desta quarta-feira (4), no bairro Aldeota, em Fortaleza, um homem de 56 anos, natural de Minas Gerais, condenado por financiar o tráfico de drogas no Distrito Federal.

A prisão foi resultado do cumprimento do mandado de prisão definitiva expedido pelo Tribunal de Justiça do estado onde o crime foi cometido.

Conforme a PF, o homem foi condenado a nove anos e quatro meses de prisão no regime fechado pelos crimes previstos na Lei de Drogas, que tipificam as condutas de financiar ou custear o tráfico de drogas e o aumento de pena.

O preso foi encaminhado à Sede da Superintendência Regional de Polícia Federal no Ceará, onde permanecerá à disposição da Justiça.