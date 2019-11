Condenado pela Justiça é preso após apresentar documento falso em rodovia federal no Ceará

Um homem com vasta ficha criminal foi detido pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) ao apresentar documento falso durante uma abordagem de rotina, nesta terça-feira (12), no trecho da BR-116 que corta o município de Pacajus.

De acordo com a PRF, Robenilton Souza Fontana, conhecido como “Paulista”, apresentou-se a princípio como sendo Carlos Souza Fontana, com RG do estado do Maranhão. Fontana já possui passagem pela polícia por crime de homicídio, tráfico de drogas, posse ilegal de munição e formação de quadrilha.

Robenilton é suspeito de participar, em 2017, da tentativa de resgate de detentos da Casa de Privação Provisória de Liberdade (CPPL) III, em Itaitinga. Na época, ele havia sido condenado por tráfico de entorpecentes, mas tinha quebrado a tornozeleira eletrônica. Atualmente, conduto, não mandado de prisão aberto contra ele, segundo a PRF.

O motorista foi levado à sede da Polícia Federal em Fortaleza, e responderá pelo crime de uso de documentação falsa, com pena prevista de dois a seis anos, e multa.