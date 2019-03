Colisão entre dois carros deixa quatro feridos no Serviluz

Uma perseguição policial terminou em acidente na Avenida José Saboia, no Bairro Serviluz, na manhã desta sexta-feira (22). Segundo a Polícia Militar, dois homens dentro de um veículo invadiram a mão contrária da via para fugir dos agentes de segurança e acabaram colidindo frontalmente com outro carro.

Os dois suspeitos foram socorridos em estado grave para o Instituto Dr. José Frota (IJF). As duas vítimas do acidente foram socorridas por uma equipe do Samu, após ficarem presas às ferragens. Bombeiros compareceram ao local para retirar o teto do carro e fazer o resgate dos feridos.

A polícia informou, ainda, que a dupla havia conseguido o veículo em um assalto que cometeram mais cedo, também no Serviluz. Em vistoria no veículo após o acidente, os militares encontraram outros pertences da vítima de roubo.