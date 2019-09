Cobrador de topic é ferido a faca durante assalto em Cascavel 

Faca utilizada durante o assalto Reprodução

O cobrador de uma topic intermunicipal foi ferido a faca durante um assalto na localidade de Mata-Quiri, no município de Cascavel, na tarde desta quinta-feira (12).

Segundo a Cooperativa de Transportes do Ceará (Cootace), os dois suspeitos armados de faca fingiam ser passageiros quando anunciaram o assalto. Na abordagem, eles falaram que precisavam de dinheiro para pagar uma dívida de droga. Cerca de 10 pessoas foram reféns dos assaltantes.

De acordo com a polícia, durante o trajeto do veículo que faz a linha Fortaleza-Cascavel e seguia para capital cearense, os suspeitos anunciaram o assalto. Eles levaram os pertences das vítimas e o dinheiro do caixa do veículo. A dupla conseguiu fugir.

A Cootace informou que o cobrador foi ferido no queixo e socorrido para o Hospital Municipal de Pindoretama, onde recebeu atendimento. O estado de saúde dele é estável.