Ciclista é atropelado por caminhão de empresa de sinalização no Centro

Um ciclista ficou ferido após ser atropelado por um caminhão de uma empresa de sinalização na Rua Costa Barros, no Centro de Fortaleza, na noite desta quinta-feira (7).

Segundo testemunhas, a vítima estava trafegando no sentindo contrário ao permitido na via, levando um amigo na bicicleta, quando o veículo foi atingido pelo caminhão.

Luciano Norbeto, 53, estava na parte de trás da bicicleta e pulou antes do impacto. Ele não ficou ferido. Já Carlos Alberto, que não teve a idade revelada, fraturou a bacia e foi socorrido por uma equipe do Samu para o Instituto Doutor José Frota (IJF).

O motorista do caminhão permaneceu no local e ajudou a socorrer a vítima. De acordo com Luciano, o amigo teria ingerido bebida alcoólica antes do acidente acontecer.