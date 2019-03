Chefe de facção criminosa responsável por 4 homicídios é preso em Fortaleza

O chefe de uma facção criminosa responsável por quatro homicídios foi preso em Fortaleza. Outras quatro pessoas foram detidas. Armas, um carro de luxo e uma quantia dinheiro também foram apreendidos. A ação faz parte de uma operação da Polícia Civil realizada na manhã desta sexta-feira (29).

Além do chefe da facção, foram presos dois homens e duas mulheres. O grupo foi capturado no bairro Henrique Jorge com cerca de R$ 90 mil, quatro armas, 50 munições, e o veículo.

Mais informações serão repassadas pelo Departamento de Homicídios e Proteção à pessoa durante a tarde desta sexta-feira (29).