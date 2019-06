Cearense foragido da Justiça por roubo e receptação é preso em Brasília

Um cearense acusado de roubo e receptação foi preso em Brasília, no Distrito Federal, na tarde da última quarta-feira (5).

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), Pedro Pereira Gomes, 46 anos, tinha três mandados de prisão em aberto por roubos e receptação. Ele era foragido das Comarcas de Fortim e Jaguaruana.

A prisão do suspeito só foi possível por causa de uma ação conjunta e de troca de informações entre as Polícias Civis do Ceará e do Distrito Federal. A Secretaria não informou quando Pedro Pereira será transferido para o Estado.