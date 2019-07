Casal que se passava por feirante para disfarçar tráfico de droga é preso em operação em Caucaia

Um casal que tinha um comércio de fachada em uma feira foi presos por tráfico de drogas após uma operação da Polícia Civil na manhã desta terça-feira (9) no Conjunto Habitacional Miguel Arrais, em Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza.

O suspeito, identificado como Alfélisson do Nascimento Freitas, de 30 anos, é apontado como chefe do tráfico de uma organização criminosa no Bairro Bom Jardim. Ele foi preso juntamente com a mulher, Tainá Geisa de Andrade Morais, 23 anos, em Caucaia. O suspeito possui três mandados de prisão em aberto por crime de homicídio e a mulher também é investigada por participação em homicídio.

Segundo o delegado Márcio Lopes, titular do segundo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), a polícia apreendeu, com o casal, seis aparelhos celulares, uma pistola .40, 13 relógios de luxo, munições para arma de fogo e o valor de R$ 9 mil.

A polícia também prendeu Francisca Vitória da Silva Sousa, 22 anos, responsável pela venda e distribuição de drogas em Caucaia. A suspeita participa da mesma organização criminosa de Alfélisson e Tainá.