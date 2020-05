Casal é preso, dois suspeitos são mortos e material ilícito é apreendido na Barra do Ceará

Um casal foi preso, dois suspeitos foram mortos e armas e drogas foram apreendidas em uma operação do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) na Barra do Ceará. A ação, realizada na noite desta quarta-feira (27), tinha o objetivo de capturar integrantes de facções criminosas que atuam na região.

Segundo a Polícia Militar, ao chegarem na rua Wicar Bastos os agentes foram atacados pelos suspeitos com tiros e revidaram. Houve um tiroteio no local e dois homens, com antecedentes criminais, ficaram feridos.

Os suspeitos, que não tiveram as identidades reveladas, foram socorridos para a Upa do Pirambu, mas não resistiram aos ferimentos.

Durante a ação, um casal identificado como José Neiton Alves Andrade Filho, 22 anos e Julia Maria dos Santos, 19 anos foram presos e encaminhados para o 7º Distrito Policial.

Os agentes apreenderam duas armas, uma balança de precisão, uma tesoura, drogas, dinheiro e munição.