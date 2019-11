Casal é morto com pelo menos nove tiros no bairro Pedras, em Fortaleza

Um casal foi morto com vários tiros que atingiram principalmente a região da cabeça de ambos, em uma rua sem pavimentação próximo a um matagal, na tarde desta sexta-feira (15), no bairro Pedras, em Fortaleza.

Segundo a polícia, na Rua Três Estrelas, onde ocorreu o duplo homicídio, foram encontradas pelo menos nove cápsulas de pistola .380. Além do crânio, os tiros atingiram a mulher no braço e no tórax.

As duas vítimas não foram identificadas.

Segundo a Secretaria de Segurança e Defesa Social (SSPDS), o casal foi morto por um homem em uma bicicleta. Testemunhas, entretanto, disseram à polícia que viram dois suspeitos, em duas bicicletas.

Imagens de câmeras de segurança de uma fábrica, que fica na lateral da rua, serão utilizadas para tentar identificar os autores do crime. As investigações ficarão a cargo do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).