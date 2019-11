Carro e micro-ônibus colidem no Bairro Serrinha, em Fortaleza; passageira fica ferida

Um micro-ônibus de transporte coletivo e um carro da Prefeitura de Fortaleza colidiram por volta das 13h desta sexta-feira (8), no cruzamento das ruas Dr. Justa Araújo com Rua Cônego Lima Sucupira, no Bairro Serrinha.

Uma passageira do veículo da prefeitura teve ferimentos e foi socorrida por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para um hospital na região.

O Sistema Verdes Mares contatou a Prefeitura de Fortaleza, responsável pelo veículo menor, e o sindicato das empresas de ônibus (Sindiônibus) para saber sobre as causas do acidente, mas não obteve resposta até o momento da publicação desta matéria.