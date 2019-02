Carnaval: veja dicas para evitar furtos, assaltos e golpes durante as festas

Os foliões que pretendem curtir o Carnaval em Fortaleza devem ficar atentos à segurança durante as festas. O Diário do Nordeste reuniu algumas dicas, concedidas pela Polícia Militar do Estado, para evitar furtos, assaltos e golpes em meio aos desfiles, blocos e shows.

Uma delas é o cuidado ao tirar uma selfie nas festas: a PM indica que os foliões sejam rápidos e se certifiquem de que ninguém esteja observando a ação.

Confira outras orientações para curtir a folia em segurança: