Cadeirante é morto a tiros enquanto via televisão em casa, em Caririaçu

Um cadeirante de 42 anos foi morto a tiros na noite deste sábado (18) enquanto via à televisão no sofá de sua residência, no município de Caririaçu, na Região do Cariri.

Segundo o boletim da Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops) de Juazeiro do Norte, o crime foi registrado na Rua Carlos Morais, no Centro do município.

O homem identificado como Carlos Roberto Soares Borges estava em casa quando dois homens armados entraram no local e realizaram vários disparos. Em seguida, fugiram em uma moto.

Equipes da Polícia Militar realizaram buscas na região, mas ninguém foi preso.

A Polícia Civil afirmou que a vítima tinha sofrido um atentado há 15 dias durante uma festa e que ficou paraplégico depois de ter levado um tiro dado por um pai de uma menina que o acusou de ser aliciador.