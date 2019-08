Cabeleireiro executado a tiros criou personagem de galinha que denunciava gestão pública em Granja

O cabeleireiro executado a tiros por um homem encapuzado no Conjunto Ceará é um dos criadores da personagem “Fiorela”, uma galinha de plástico que denunciava, por meio de redes sociais, problemas na gestão pública do município de Granja. O homem estava morando em Fortaleza há cerca de cinco meses, onde montou o salão de beleza.

Inácio Rocha de Araújo Júnior, 42, cortava o cabelo de um cliente no salão do qual era proprietário, na Avenida H do Conjunto Ceará, quando o suspeito encapuzado entrou no local, mandou o cliente se retirar e atirou contra a vítima. O criminoso fugiu em um veículo que dava apoio.

Em nota, a Secretaria de Segurança Pública informa que há uma investigação em andamento na 2ª Delegacia do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) sobre o caso.

Galinha de plástico vira personagem de denúncia pública em Granja Foto: Reprodução

A galinha Fiorela ficou conhecida em 2018 após a repercussão de um vídeo que mostrava o encerramento de uma sessão na Câmara Municipal de Granja por causa da presença da galinha de plástico na galeria do local para acompanhar a assembleia dos vereadores.

David Rodrigues, amigo da vítima e também criador da personagem, afirmou que ele e o cabeleireiro costumavam usar a galinha de plástico como porta-voz da população, denunciando problemas na gestão pública da cidade.

“Confiava muito [nele], era praticamente o único que tinha coragem de botar a cara, ir pra rua”, comentou.

Os dois viviam em Granja quando a personagem ganhou notoriedade nas redes sociais.