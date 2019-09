Buscas por suspeito de tentar estuprar a própria filha continuam

Um dia após uma criança de 10 anos ter pulado do 1º andar na tentativa de evitar ser estuprada pelo pai, o suspeito do crime segue foragido. A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou, por nota, que as buscas seguem em andamento com o objetivo de localizar e capturar o suspeito.

De acordo com a Pasta, a Polícia Civil do Ceará investiga a tentativa de estupro por meio da Delegacia de Combate à Exploração da Criança e do Adolescente (Dceca). A criança foi socorrida por equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levada ao Instituto Doutor José Frota (IJF). Ainda nesse domingo (8) ela recebeu alta hospitalar.

A SSPDS divulgou que o suspeito de tentar estuprar a própria filha já tinha antecedentes criminais por violência doméstica, roubo e furto. A menina passava o fim de semana com o pai no Bairro Granja Lisboa.

Segundo um vizinho da família, a criança já tinha pedido ajuda afirmando que o pai queria estuprá-la. Quando o vizinho encontrou a criança no chão do prédio ela reclamava de dores na coluna, na perna e no pé. A identificação do suspeito não foi revelada na intenção de resguardar o nome da menina.