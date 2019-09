Bombeiros resgatam corpo de homem na Lagoa da Maraponga

A 1ª Companhia do Batalhão de Busca e Salvamento do Corpo de Bombeiros, por meio de sua guarnição de mergulho, resgatou o corpo de um homem na Lagoa da Maraponga, no fim da tarde deste sábado (7).

Segundo major Landim, comandante da 1ª Companhia, os agentes foram acionados pelo Ciops, após um ambulante que trabalha próximo ao local perceber que um homem que ele viu entrar na água não havia saído, na última sexta-feira (6).

As buscas duraram dois dias e o corpo foi localizado na margem direita da lagoa, após 30 minutos de mergulho.

A vítima tem cerca de 35 anos e não foi identificada. O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML).