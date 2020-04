Bebê é abandonado em cesto de lixo em Crateús

Policiais militares resgataram na tarde desta quarta-feira (8) um recém-nascido que foi abandonado dentro de uma sacola, em um cesto de lixo, no município de Crateús.

Conforme a Polícia Militar, os agentes foram acionados por volta das 15 horas, após populares encontrarem o bebê do sexo masculino na rua Souto Maior, no bairro São Vicente. A criança ainda estava com o cordão umbilical.

O Conselho Tutelar da cidade esteve no local e o bebê foi levado para o Hospital São Lucas. Ele deverá passar por exames. O caso está sendo investigado pela polícia.