Banhista morre afogado após pular de espigão na Praia do Náutico

Um banhista morreu afogado após pular das pedras do espigão da Praia do Náutico, que fica no cruzamento das avenidas Desembargador Moreira e Beira Mar, na tarde deste sábado (11).

A Polícia Militar (PM) informou que Antônio Alberto de Piava Oliveira, 31 anos, estava bebendo na praia com um amigo, quando os dois decidiram caminhar no espigão, para em seguida pular do local e voltar à praia nadando.

Ao chegar à praia, no entanto, o colega sentiu falta de Antônio Alberto. Ele olhou para o mar e percebeu que o amigo estava boiando no mar. Agentes da Guarda Municipal que estavam próximo ao local foram chamados para fazer o resgate.

De acordo com os agentes que socorreram a vítima, Antônio foi retirado do mar ainda com vida, mas não resistiu. A suspeita é de que ele tenha passado mal na água e se afogado.

O amigo da vítima, que também estava embriagado, foi embora do local após o resgate.