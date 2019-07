Dois homens foram presos por tráfico internacional de drogas no Aeroporto de Fortaleza na tarde deste domingo, 21. De acordo com a Polícia Federal (PF), um baiano e um paranaense tentavam embarcar para Alemanha com 2,6 quilos de cocaína.

Ainda segundo a PF, os dois foram chamados para acompanhar a revista da mala após os agentes suspeitarem deles. A cocaína estava no fundo falso da mala.

Eles foram presos e levados para a sede da Polícia Federal no Ceará.