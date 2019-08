Autônomo é morto a pedrada no município de Itapipoca

Um homem, identificado como Antônio Regivane de Paula, 44 anos, morreu ao ser agredido com uma pedrada por um usuário de drogas na manhã deste sábado (10), no Bairro Julio 1, no Município de Itapipoca.

De acordo com informações repassadas pela Delegacia Regional de Itapipoca, o suspeito do crime, Júlio César Ribeiro do Nascimento, atacou a vítima enquanto ela estava em uma rua da região. Após a agressão, Regivane morreu na hora.

A Polícia Militar foi acionada para o local do crime, assim como uma equipe da Coordenadoria de Medicina Legal (Comel), da Perícia Forense do Ceará (Pefoce).

Três pessoas que testemunharam o crime foram ouvidas na Delegacia de Itapipoca e liberadas em seguida.

O suspeito do homicídio, Júlio César Ribeiro, foi preso logo após o assassinato. A Polícia vai continuar a investigação para esclarecer a motivação do crime. Em depoimento, Júlio César alegou ter feito uso de drogas antes de praticar o homicídio.