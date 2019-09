Atropelamento por motorista alcoolizado e sem habilitação causa morte de um homem em Caucaia

Um homem morreu atropelado na tarde desta quinta-feira (12) na localidade de Guagiru, em Caucaia. A morte foi causada por um motorista em um carro de luxo, sob efeito de álcool.

O atropelamento ocorreu no km 6 da CE-040. A vítima foi identificada como Francisco Orleans Rocha Barros, de 34 anos.

A polícia realizou o teste de etilômetro no condutor, Márcio Verly da Silva, de 43 anos, e foi verificado que ele estava com 0,78 mg de álcool por litro de ar expirado. Além disso, o homem também não possui carteira de habilitação, segundo informou a Polícia Rodoviária Estadual (PRE). Ele foi encaminhado para a Delegacia Metropolitana de Caucaia.

De acordo com a Lei Seca, um índice de álcool no corpo acima de 0,34 mg/l já configura crime de trânsito. Nesse caso, o condutor pode pagar multa de R$2.934,70, ter a suspensão do direito de dirigir por 12 meses, perder a carteira de motorista, retenção do veículo, além da possibilidade de prisão por seis meses a três anos.