Assaltantes e comerciantes são presos por roubo de carga avaliada em R$ 70 mil em Fortaleza

A Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) desarticulou uma quadrilha especializada na venda de cargas roubadas. Duas delas, avaliadas em cerca de R$ 77 mil seriam revendidas ilegalmente, mas foram recuperadas pela Delegacia de Roubos e Furtos de Veículos e Cargas (DRFVC). Os crimes ocorreram nos dias 9 e 13 de setembro. Quatro pessoas foram presas.

Segundo o delegado da DRFVC, Adriano Félix, na primeira operação foram presas três pessoas. Dois deles, identificados como José Cardoso Mariano e Rafael Lopes Sousa, renderam o motorista do caminhão com uma carga de bebidas. O terceiro é o receptador, um comerciante identificado como Marcos Holanda Saraiva Rabelo, que possui um comércio no bairro Castelão. Na segunda operação, um outro comerciante também preso em um galpão no Castelão.

“Na última sexta-feira (13), a Delegacia de Roubos e Furtos de Veículos e Cargas tomou conhecimento de um roubo de carga de bebidas ocorrida no bairro Mondubim onde dois elementos armados renderam o motorista e levaram a mercadoria. Foi então iniciada a investigação e no mesmo dia descobrimos por meio de câmeras de segurança que os bandidos utilizaram um veículo Peugeot no momento da ação delituosa”, disse.

Adriano Félix explica que, após o depoimento, os dois confessaram o crime e afirmaram que venderam a mercadoria para um comerciante no bairro Castelão.

“Os dois confessaram o crime e informaram que venderam a mercadoria para o comerciante Marcos Holanda Saraiva Rabelo no Castelão. Fomos até o comércio de Marcos e realmente a mercadoria estava no local. Como também um revólver calibre 38 sem registro. Então, os três foram conduzidos até a delegacia”.

José Cardoso Mariano e Rafael Lopes Sousa foram autuados no crime de roubo qualificado e associação criminosa enquanto Marcos Holanda foi autuado pelo crime de receptação e posse ilegal de arma de fogo.

Carga de alimentos e limpeza roubados em Messejana

No fim das investigações, a polícia descobriu que a quadrilha havia participado no último dia 9 de setembro de um roubo de cargas de alimentos e produtos de limpeza no bairro Messejana. A mercadoria foi encontrada dentro de um galpão no bairro Castelão. Foi preso o proprietário, identificado como Francisco Ivan Teixeira, que também deve responder por receptação, segundo a polícia.

Outro integrante é ex-presidiário foragido

Ainda durante as investigações, a polícia descobriu que a quadrilha contava com a participação de um outro integrante identificado como Arlen Santos Ferreira. Segundo o delegado Adriano Félix, Arlen é conhecido da polícia e encontra-se foragido. O delegado afirmou que ele tem um mandado em aberto por roubos de cargas e saiu recentemente do presídio utilizando uma tornozeleira eletrônica.

“Descobrimos que o Arlen que já é conhecido desta delegacia e encontra-se foragido em virtude de ter sido decretada sua prisão preventiva por participação nos roubos de cargas. Ele inclusive é recém-saído de um presidio e estava de posse de tornozeleira eletrônica e desde então descobrimos sua participação em roubo de cargas ele quebrou a tornozeleira e se encontra foragido”.