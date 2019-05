Assaltante quebra vidro de caminhonete e leva carro no Montese; veja vídeo

Um sargento do Comando Tático Rural (Cotar) teve o carro roubado no bairro Montese, em Fortaleza, na noite desta quinta-feira (9). Um homem quebrou a janela da L 200, que estava estacionada na rua Almirante Rufino, e levou o carro. O crime foi registrado por câmeras de segurança do local. A caminhonete foi encontrada na tarde desta sexta-feira (10) no bairro Henrique Jorge.

Pelo vídeo, dá pra ver que suspeito quebra um dos vidros da janela traseira da L 200 com uma espécie de martelo. O homem abre a porta traseira, entra no carro e, minutos depois, sai com o veículo.

A caminhonete foi encontrada na Rua Curitiba, no Henrique Jorge, por volta de 12h desta sexta. De acordo com Marcos Nascimento, sargento do Cotar e proprietário do automóvel, o veículo estava abandonado e não havia ninguém no local.

A Secretaria de Segurança do Ceará informou que a Delegacia de Roubos e Furtos de Veículos e Cargas (DRFVC) investiga o caso para identificar o suspeito do crime.

Sistema S25

A Secretaria ressalta, ainda, que as vítimas de roubo de veículo podem ligar para o número 190 comunicando o ocorrido e repassando os dados pessoais e do bem subtraído. Após esse procedimento, os dados do veículo são inseridos no sistema S25, onde um alerta provisório é criado no sistema policial, o SPIA.

Por meio de monitoramento do sistema, o policiamento na rua é acionado para realizar a abordagem.

A vítima também precisa comparecer a uma unidade da Polícia Civil para formalizar o fato e restituir o bem localizado, assim como solicitar que o alerta criado no sistema seja retirado. O alerta provisório permanece no sistema até 72 horas a partir da inserção dos dados do veículo.