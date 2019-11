Assaltante é morto pelas costas durante roubo em cruzamento movimentado da Aldeota

Um jovem, não identificado, foi morto quando realizava um assalto no cruzamento das ruas Frederico Borges e Marcos Macêdo, na Aldeota, na manhã desta terça-feira (19). Segundo a Polícia Militar, ele estava na companhia de outros dois comparsas praticando a ação criminosa quando uma pessoa não identificada que estava em um carro atirou, atingindo o suspeito pelas costas.

De acordo com o Tenente Campos, da Polícia Militar, os outros dois suspeitos fugiram usando uma bicicleta. Uma arma de brincadeira encontrada no local da ação criminosa pode ter sido usada no roubo. Uma bolsa e um celular foram levados.

No momento da publicação, a polícia realizava buscas na região à procura dos fugitivos. Não há informações sobre quem atirou no suspeito. Os investigadores também não informaram se ele é procurado.

Segundo alguns moradores o cruzamento é alvo constante de assaltos e furtos. Os estudantes de uma escola particular próxima ao local são as principais vítimas dos criminosos. O crime vai ser investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).