Após missa, dinheiro da oferta e caixas de leite em pó são furtados de capela em Fortaleza

A Capela Nossa Senhora do Santíssimo Sacramento, no Bairro Mondubim, em Fortaleza, foi furtada pela segunda vez na madrugada desta quinta-feira (22). O criminoso levou toda a oferta dos fiéis e caixas de leite em pó arrecadadas para doação. Após participar de uma missa, o suspeito se escondeu no banheiro da capela para cometer o crime. A capela já havia sido furtada no domingo (18).

De acordo com Sandro Jacaúna, membro da Pastoral do Batismo, o suspeito danificou parte da estrutura da igreja, vasculhou gavetas e quebrou a fechadura do armário em que a caixa com as doações dos fiéis ficava guardada.

Segundo o secretário da comunidade, Gabriel Sousa, no furto que aconteceu na madrugada do domingo (18), o suspeito levou a caixa com as doações do "Terço das Mulheres".

Por meio de nota, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que 8° Distrito Policial está em diligências para identificar e prender o autor do crime.