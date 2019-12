Após denúncias, Polícia Militar prende advogado e funcionário por queimada irregular no bairro Coaçu

A Polícia Militar Ambiental prendeu um advogado e seu funcionário por fazer queimadas irregulares em um terreno, gerando riscos de intoxicação aos moradores da região, no Bairro Coaçu, em Fortaleza, na última sexta-feira (13).

Após receberem denúncias de moradores da comunidade Pôr do Sol, que fica perto da casa do advogado, os bombeiros foram até o local e encontraram o fogo fora de controle. De acordo com Braga, foram necessárias 4 horas de trabalho do Corpo de Bombeiros para debelar o incêndio.

Agentes do Batalhão da Polícia Militar Ambiental (BPMA) deram voz de prisão a Ricardo Borges, de 56 anos, advogado e dono do terreno, e a Amâncio de Lima, também de 56 anos, funcionário que havia iniciado o incêndio. Eles foram encaminhados à Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente (DPMA) e autuados em flagrante pelo crime de poluição ambiental, por ação que resulta em danos à saúde humana. De acordo com o tenente Braga, do BPMA, eles foram liberados após pagamentos de fiança, de quatro e um salário minímo, respectivamente.

Foram necessárias 4 horas para debelar o fogo no terreno de um advogado, preso por poluição ambiental Reprodução / BPMA

Devido ao risco de intoxicação, as aulas de uma creche da região foram interrompidas e 33 crianças tiveram que ser retiradas às pressas.

Para realizar queimadas de forma legal, os donos de terrenos devem procurar a Superintendência Estadual do Meio Ambiente (Semace). "Nunca fazer queimadas sem autorização, pois pode fugir do controle e causar danos a população e ao meio ambiente, causando queimadas na vegetação e morte da fauna regional", reitera o tenente Braga.

Para denunciar casos de poluição atmosférica: