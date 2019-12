Após compra de televisão com comprovante bancário falso, suspeito é preso no Carlito Pamplona

A polícia prendeu em flagrante um homem de 23 anos por negociar e comprar, com um comprovante bancário falso, uma televisão de uma pessoa que anunciou a venda em um site. A captura ocorreu no bairro Calito Pamplona, em Fortaleza, na tarde desta segunda-feira (16). A polícia apreendeu, com o suspeito, cartões magnéticos e dinheiro.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), a vítima, relatou que negociou a venda do aparelho com o suspeito por meio do chat de um site de compra e venda. O suspeito foi identificado como Rommel Aquino de Oliveira Filho, sem antecedentes criminais.

O crime

A vítima relatou que, depois de fechar acordo com Rommel, a entrega da televisão ficou combinada mediante o depósito do dinheiro na conta dela. Rommel Aquino mandou um motorista de aplicativo, sem envolvimento com o crime, buscar o aparelho no local combinado com o vendedor.

O motorista foi até o local combinado, entregou o suposto comprovante de pagamento enviado pelo suspeito e recebeu a televisão. Só então a vítima percebeu que o comprovante era falso.

Na delegacia, Rommel confessou o crime e disse que revendeu a televisão para outra pessoa. A polícia conseguiu chegar até o segundo comprador. Este alegou não saber que o aparelho fora adquirido de forma ilícita pelo vendedor. A televisão foi restituída para a vítima no Bairro Varjota.

O suspeito confessou que aplicava o golpe em diversos bairros da cidade há aproximadamente dois anos. Ele afirmou que vivia dos golpes.

Com Rommel, a polícia apreendeu três cartões magnéticos e o valor de R$ 226 em espécie. O homem foi encaminhado para uma unidade policial e foi autuado em flagrante por estelionato.