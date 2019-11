Após agredir pai idoso e ameaçar de morte PMs jovem é preso no Cedro

Após agredir o pai idoso e ameaçar de morte policiais militares, Tiago Silva Fernandes, de 18 anos, foi preso dentro de casa na Rua Chiquinho Carteiro, no Bairro Alto do Padeiro, na cidade do Cedro. O caso aconteceu no último sábado (9) e, segundo os agentes, o agressor estava descontrolado.

De acordo com a PM, o jovem fugiu de uma abordagem de guardas municipais, que acionaram a polícia. Quando os agentes encontraram Tiago, o viram agredindo o pai.

Os policiais deram voz de prisão ao suspeito, que então os ameaçou de morte. Apesar da resistência, os agentes conseguiram detê-lo e levá-lo para a Delegacia Regional de Icó.

Não há informações sobre o motivo da agressão e nem qual o motivo da abordagem por guardas municipais.