Ajudante é morto a tiro durante tentativa de assalto a caminhoneiro em Independência

Um homem que trabalhava como ajudante de caminhão foi morto por um tiro durante uma tentativa de assalto a um caminhoneiro na Serra do Belém, no município de Independência, na noite desta terça-feira (19).



Segundo a polícia, a vítima foi identificada como Luiz Carlos Pinheiro dos Santos, 34. O caminhão em que ele estava trafegava por uma estrada da região quando homens armados anunciaram o assalto. O condutor do veículo não parou e os suspeitos atiraram. O tiro atravessou o vidro dianteiro do caminhão e atingiu Santos. Os suspeitos fugiram.



O motorista do caminhão socorreu Santos para o Hospital Municipal Coronel João Gomes Coutinho, em Independência. Conforme funcionários da unidade de saúde, ele deu entrada no local por volta das 21 horas, mas já estava sem vida.